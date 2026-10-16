Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva nieznacznie wyprzedza senatora Flávio Bolsonaro przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, informuje The Hindu. Seria sondaży opublikowanych 3 października 2026 roku wskazała również na wyrównaną rywalizację między kandydatami w prawdopodobnej drugiej turze.

Głosowanie 4 października

Pierwsza tura wyborów ma odbyć się 4 października 2026 roku. Aby wygrać, kandydat musi uzyskać ponad 50% ważnych głosów, przy czym puste i nieważne karty do głosowania nie są liczone.

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Jeśli żaden z kandydatów nie przekroczy tego progu, dwóch liderów wyścigu przejdzie do drugiej tury. Zaplanowano ją na 25 października.

Kandydaci na prezydenta

Lula da Silva jest urzędującym prezydentem Brazylii i ubiega się o reelekcję z ramienia Partii Pracujących. Źródło określa go jako polityka lewicowego. Jego rywal Flávio Bolsonaro jest senatorem i prawicowym kandydatem na urząd prezydenta.

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