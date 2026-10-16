Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва немного опережает сенатора Флавиу Болсонару перед первым туром президентских выборов, сообщает The Hindu. Серия опросов, опубликованных 3 октября 2026 года, также показала близкую борьбу между кандидатами в вероятном втором туре.

Голосование 4 октября

Первый тур выборов должен состояться 4 октября 2026 года. Для победы кандидат должен набрать более 50% действительных голосов, при этом пустые и недействительные бюллетени не учитываются.

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Если ни один из кандидатов не преодолеет этот порог, два лидера гонки выйдут во второй тур. Он запланирован на 25 октября.

Кандидаты на пост президента

Лула да Силва является действующим президентом Бразилии и баллотируется на переизбрание от Партии трудящихся. Источник характеризует его как левого политика. Его соперник Флавиу Болсонару является сенатором и правым претендентом на пост президента.

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