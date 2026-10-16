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Президент Лула лідирує в опитуваннях у Бразилії — The Hindu International

Федір Криштовський 16 Жовтня 2026 01:36
Президент Лула лідирує в опитуваннях у Бразилії — The Hindu International

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва дещо випереджає сенатора Флавіо Болсонару перед першим туром президентських виборів, повідомляє The Hindu. Серія опитувань, оприлюднених 3 жовтня 2026 року, також засвідчила близьку боротьбу між кандидатами у ймовірному другому турі.

Голосування 4 жовтня

Перший тур виборів має відбутися 4 жовтня 2026 року. Для перемоги кандидат повинен здобути понад 50% дійсних голосів, при цьому порожні та недійсні бюлетені не враховують.

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Якщо жоден із кандидатів не подолає цей поріг, два лідери перегонів вийдуть до другого туру. Його запланували на 25 жовтня.

Кандидати на посаду президента

Лула да Сілва є чинним президентом Бразилії та балотується на переобрання від Партії трудящих. Джерело характеризує його як лівого політика. Його суперник Флавіо Болсонару є сенатором і правим претендентом на президентську посаду.

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