Specjalistyczne Centrum Meteorologiczne ASEAN aktywowało alarm trzeciego poziomu dla południowej części regionu z powodu gęstego dymu z pożarów w Indonezji. Smog zakłóca codzienne życie w kilku krajach Azji Południowo-Wschodniej, informuje Asharq Al-Awsat.

Najwyższy poziom ostrzeżenia

Trzeci poziom jest najwyższym w czterostopniowym systemie ostrzegania centrum. Stosuje się go przy wysokim ryzyku silnego transgranicznego smogu, gdy umiarkowanie gęsty lub gęsty dym obserwowany jest na znacznym obszarze przez co najmniej dwa kolejne dni.

Według centrum w tym roku wydało ono już dwa ostrzeżenia trzeciego poziomu. Długotrwały okres zanieczyszczenia powietrza doprowadził do zamknięcia szkół, wzrostu liczby chorób układu oddechowego oraz ograniczeń aktywności na świeżym powietrzu w Indonezji, Malezji, Singapurze i Timorze Wschodnim.

W sobotę Singapur zajął drugie, a Kuala Lumpur trzecie miejsce w rankingu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast świata według IQAir. Wskaźniki w obu miastach oceniono jako bardzo niebezpieczne.

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Działania w Indonezji i reakcja sąsiadów

Indonezyjska Narodowa Agencja Zarządzania Katastrofami poinformowała, że na jednym z głównych lotnisk w prowincji Sumatra Południowa z samolotu rozpylono 2,4 tony suchego lodu, próbując rozproszyć smog. Agencja zaznaczyła, że dym pogarsza widoczność, utrudnia pracę lotnictwa i wpływa na zdrowie mieszkańców.

W Dili, stolicy Timoru Wschodniego, oraz w innych częściach kraju zanieczyszczenie powietrza pozostawało na niezdrowym poziomie. Władze ostrzegły przed możliwym pogorszeniem sytuacji i zamknęły szkoły.

Singapur oświadczył, że wyśle ostrzeżenia do siedmiu indonezyjskich firm, które rząd tego kraju wskazał jako odpowiedzialne za pożary. Wśród nich są dostawcy drewna i celulozy na Sumatrze: Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau i SBA Wood Industries.

Dyskusja na szczeblu ASEAN

Rzecznik filipińskiego MSZ ds. ASEAN Dominic Xavier Imperial powiedział, że problem smogu zostanie omówiony na spotkaniach przed szczytem ASEAN zaplanowanym na listopad w Manili.

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