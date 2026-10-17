Специализированный метеорологический центр АСЕАН активировал третий уровень тревоги для южной части региона из-за густого дыма от пожаров в Индонезии. Смог нарушает повседневную жизнь в нескольких странах Юго-Восточной Азии, сообщает Asharq Al-Awsat.

Высший уровень предупреждения

Третий уровень является высшим в четырехуровневой системе предупреждений центра. Его применяют при высоком риске сильного трансграничного смога, когда умеренно густой или густой дым наблюдается на значительной территории не менее двух дней подряд.

По данным центра, в этом году он уже выпустил два предупреждения третьего уровня. Продолжительный период загрязнения воздуха привел к закрытию школ, росту числа респираторных заболеваний и ограничениям на деятельность на открытом воздухе в Индонезии, Малайзии, Сингапуре и Восточном Тиморе.

В субботу Сингапур занял второе место, а Куала-Лумпур — третье в рейтинге IQAir самых загрязненных крупных городов мира. Показатели в обоих городах оценивались как очень опасные.

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Меры в Индонезии и реакция соседей

Национальное агентство Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что в одном из главных аэропортов провинции Южная Суматра с самолета распылили 2,4 тонны сухого льда, пытаясь рассеять смог. В агентстве отметили, что дым ухудшает видимость, мешает работе авиации и влияет на здоровье жителей.

В Дили, столице Восточного Тимора, и других районах страны загрязнение воздуха оставалось вредным для здоровья. Власти предупредили о возможном ухудшении ситуации и закрыли школы.

Сингапур заявил, что направит предупреждения семи индонезийским компаниям, которые правительство страны определило как ответственные за пожары. Среди них — поставщики древесины и целлюлозы на Суматре Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau и SBA Wood Industries.

Обсуждение на уровне АСЕАН

Представитель МИД Филиппин по вопросам АСЕАН Доминик Ксавьер Империал заявил, что проблему смога обсудят на встречах перед саммитом АСЕАН, запланированным на ноябрь в Маниле.

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