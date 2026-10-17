东盟专业气象中心因印度尼西亚火灾产生的浓烟，对该地区南部启动了三级警报。据Asharq Al-Awsat报道，烟霾正在扰乱多个东南亚国家的日常生活。

最高预警级别

三级是该中心四级预警系统中的最高级别。当发生严重跨境烟霾的风险较高，且中度浓烟或浓烟在大范围地区连续至少两天被观测到时，将启用这一级别。

该中心表示，今年已经发布过两次三级预警。长期空气污染已导致印度尼西亚、马来西亚、新加坡和东帝汶的学校关闭、呼吸系统疾病增加，以及户外活动受到限制。

周六，新加坡在IQAir全球污染最严重的大城市排名中位列第二，吉隆坡位列第三。两座城市的指标均被评估为非常危险。

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印度尼西亚的措施及邻国反应

印度尼西亚国家灾害管理局表示，在南苏门答腊省一座主要机场，一架飞机喷洒了2.4吨干冰，试图驱散烟霾。该机构指出，烟雾正在降低能见度、妨碍航空运行并影响居民健康。

在东帝汶首都帝力及该国其他地区，空气污染仍处于不健康水平。政府警告情况可能恶化，并关闭了学校。

新加坡表示，将向印尼政府认定对火灾负责的七家印尼公司发出警告。其中包括苏门答腊岛的木材和纸浆供应商Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau和SBA Wood Industries。

在东盟层面的讨论

菲律宾外交部负责东盟事务的发言人多米尼克·泽维尔·因佩里亚尔表示，烟霾问题将在计划于11月在马尼拉举行的东盟峰会前会议上讨论。

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