Совет министров Сомали 13 октября поручил министерскому комитету в течение двух месяцев подготовить законопроект о структуре федерального правительства. Документ должен определить численность и полномочия кабинета министров, сообщает The Rio Times.

Внеочередное заседание правительства возглавил премьер-министр Хамза Абди Барре. Комитет по ускорению имплементации конституции возглавил министр юстиции и конституционных дел Хасан Моалим Мохамуд. Как отмечает издание со ссылкой на Dawan Africa, в комитет также вошли министры внутренних дел, финансов, эндаументов, образования и информации.

Имплементация конституции

По данным Сомалийского национального информационного агентства SONNA, власти называют будущий закон первым документом такого типа с 1968 года. Правительство также поручило государственным учреждениям не применять административные меры без конституционной основы или посредством противоречивых процедур.

Министерство юстиции и другие профильные органы должны информировать общественность о ходе имплементации конституции. Отдельный технический комитет должен помогать составлять график и контролировать приоритетные задачи. Премьер-министр заявил, что конституция уже вступила в силу и внедряется поэтапно.

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Несовместимость должностей и выборы

14 октября завершился шестимесячный переходный период для введения запрета совмещать должность министра с мандатом депутата парламента. Независимая комиссия по конституционному пересмотру и имплементации сообщала, что после завершения этого срока будет применять соответствующие нормы. Согласно им, министр, который одновременно является депутатом, теряет должность в правительстве, а депутат, занимающий другую государственную должность, — парламентский мандат.

Подготовка законопроекта проходит на фоне спора о сроке полномочий президента Хасана Шейха Мохамуда. Оппозиционные деятели утверждают, что его срок завершился 15 мая 2026 года, тогда как президент заявлял, что после конституционных изменений мандат федеральных властей действует до 15 мая 2027 года.

Национальная избирательная комиссия 15 октября назначила парламентские выборы на 15 апреля 2027 года, а президентские — на 15 мая 2027 года. По данным издания, оппозиция не поддерживает этот график.

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