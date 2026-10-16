索马里部长会议10月13日指示一个部长级委员会在两个月内起草一项关于联邦政府结构的法案。该文件将确定内阁的规模和权限，The Rio Times报道。

总理哈姆扎·阿卜迪·巴雷主持了政府特别会议。加速宪法实施委员会由司法和宪法事务部长哈桑·莫阿利姆·穆罕默德领导。该媒体援引Dawan Africa报道称，委员会还包括内政、财政、宗教捐赠、教育和信息部长。

宪法实施

据索马里国家通讯社SONNA报道，当局称即将出台的法律是自1968年以来首份此类文件。政府还指示国家机构不得在缺乏宪法依据的情况下，或通过相互矛盾的程序采取行政措施。

司法部及其他相关机构应向公众通报宪法实施进展。一个单独的技术委员会将协助制定时间表并监督优先任务。总理表示，宪法已生效，并正分阶段实施。

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职务不相容与选举

10月14日，为实施禁止兼任部长职务和议会议员席位而设的六个月过渡期结束。独立宪法审查与实施委员会曾表示，在该期限结束后将适用相关规定。根据这些规定，同时担任议员的部长将失去政府职务，而担任其他国家职务的议员将失去议会席位。

法案起草正值围绕总统哈桑·谢赫·穆罕默德任期的争议之际。反对派人士称，他的任期已于2026年5月15日结束；而总统则表示，在宪法修改后，联邦当局的授权将持续至2027年5月15日。

国家选举委员会10月15日宣布，议会选举将于2027年4月15日举行，总统选举将于2027年5月15日举行。据该媒体报道，反对派不支持这一时间表。

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