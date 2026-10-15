Федеральный высокий суд в Абудже, Нигерия, оправдал Malabu Oil and Gas Limited, председателя AA Oil Limited Алию Абубакара и шесть других компаний по делу об отмывании средств, связанному с нефтяным блоком OPL 245. Как сообщает Premium Times Nigeria, судья Иньянг Экво постановил, что Комиссия Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям не доказала обвинения вне разумных сомнений.

Выводы суда

В деле фигурировали Malabu Oil, A-Group Construction Company, Rocky Top Resources, Mega Tech Engineering, Novel Properties and Development Company, Imperial Union, Carlin International Nigeria и Абубакар. Производство касалось предполагаемых незаконных операций вокруг лицензии на разведку нефти OPL 245.

Судья раскритиковал расследование EFCC, отметив, что следователь не завершил его до предъявления обвинения. По его словам, следствие должно предоставлять доказательства проведённой работы, а не опираться на предположения. Экво также обратил внимание на директиву тогдашнего генерального прокурора Нигерии Абубакара Малами от 2018 года, в которой тот советовал не привлекать обвиняемых к ответственности из-за недостаточности доказательств.

Суд пришёл к выводу, что обвинение не доказало утверждения по пунктам с первого по 43-й вне разумных сомнений, и оправдал всех восьмерых обвиняемых.

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Обвинения относительно средств

EFCC утверждала, что Malabu Oil вместе с тремя лицами, которые оставались на свободе, получила контроль над 401,54 млн долларов, перечисленными правительством Нигерии на счёт компании в First Bank of Nigeria. Другой эпизод касался 400 млн долларов, поступивших на счёт Malabu Oil в Keystone Bank. Комиссия считала эти средства доходами от незаконной деятельности, тогда как обвиняемые не признали вину.

В отдельном решении судья Экво также оправдал Абубакара по пяти пунктам обвинения по делу о предполагаемом платеже в размере 300 млн найр. EFCC открыла это производство в 2017 году также против бывшего генерального прокурора Мохаммеда Белло Адоке. В апреле 2024 года суд освободил Адоке после удовлетворения его ходатайства об отсутствии дела для защиты, поскольку обвинение не предоставило достаточных доказательств.

Malabu получила нефтяной блок OPL 245 в 1998 году. Впоследствии его расследовали в связи со сделкой 2011 года между правительством Нигерии, Malabu, Shell и Eni, оцениваемой примерно в 1,3 млрд долларов.

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