В Исламабаде, Пакистан, вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар поручил соответствующим органам принять строгие меры против накопления товаров, создания искусственного дефицита и завышения цен на товары первой необходимости. Он дал это поручение во время заседания правительственного комитета по основным товарам, сообщает The Express Tribune.

Запасы и цены

Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что комитет рассмотрел имеющиеся запасы, организацию поставок и цены на товары первой необходимости. Дару сообщили, что запасов достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, дефицита не ожидается, а цены стабилизируются.

Вице-премьер также поручил властям контролировать цепочки поставок и цены на товары в интересах внутренних потребителей. В заседании участвовали министры продовольственной безопасности и исследований, климатических изменений, специальный помощник премьер-министра Тарик Баджва, торговый секретарь и представители федеральных и провинциальных ведомств.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инфляция и дороговизна

Годовая потребительская инфляция в Пакистане в сентябре замедлилась до 10,3% после 11,1% в августе. В то же время расходы домохозяйств продолжали расти из-за подорожания электроэнергии и топлива. За первый квартал текущего финансового года средняя инфляция составила 10,2%, а в сентябре цены выросли на 1,3%.

Индекс чувствительных цен за неделю, завершившуюся 8 октября, был на 11,97% выше, чем годом ранее. Цена 20-килограммового мешка пшеничной муки за неделю выросла на 5,69% — до 2851 пакистанской рупии, тогда как годом ранее он стоил 2150 рупий. Цены на лук за этот период более чем удвоились, а бензин подорожал на 47,52% в годовом выражении.

Проблемы с поставками муки

На рынке пшеницы и муки фиксировались повышение цен и перебои с поставками, несмотря на значительный урожай. Чиновники в провинции Пенджаб заявляли, что не смогли отследить около 4 млн тонн пшеницы, которую, по их предположению, могли накопить. В провинции Хайбер-Пахтунхва мукомолы сообщали, что ограничения на поставки из Пенджаба приводили к остановке мельниц и подорожанию продукции.

Читай нас в