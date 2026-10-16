在巴基斯坦伊斯兰堡，副总理兼外交部长伊沙克·达尔指示有关部门采取严格措施，打击囤积商品、制造人为短缺以及哄抬生活必需品价格的行为。他在政府基本商品委员会会议期间作出这一指示，《快报论坛报》报道。

库存与价格

巴基斯坦外交部表示，该委员会审议了生活必需品的现有库存、供应安排和价格。达尔获悉，库存足以满足国内需求，预计不会出现短缺，价格正在趋于稳定。

副总理还指示有关部门监督供应链和商品价格，以维护国内消费者的利益。粮食安全与研究部长、气候变化部长、总理特别助理塔里克·巴杰瓦、商务秘书以及联邦和省级部门代表参加了会议。

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通胀与生活成本上涨

巴基斯坦年度消费者通胀率从8月的11.1%放缓至9月的10.3%。与此同时，由于电力和燃料价格上涨，家庭支出继续增加。本财年第一季度的平均通胀率为10.2%，9月份价格上涨了1.3%。

截至10月8日的一周，敏感价格指数比一年前高出11.97%。一袋20公斤装小麦粉的价格一周内上涨5.69%，至2851巴基斯坦卢比，而一年前为2150卢比。同期洋葱价格上涨超过一倍，汽油价格同比上涨47.52%。

面粉供应问题

尽管收成可观，小麦和面粉市场仍出现价格上涨和供应中断。旁遮普省官员表示，他们无法追踪约400万吨小麦；他们推测这些小麦可能被囤积。开伯尔-普什图省的面粉加工商表示，来自旁遮普省的供应限制导致磨坊停工，产品价格上涨。

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