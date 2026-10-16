W Islamabadzie w Pakistanie wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar polecił właściwym organom podjęcie surowych działań przeciwko gromadzeniu towarów, tworzeniu sztucznych niedoborów i zawyżaniu cen artykułów pierwszej potrzeby. Polecenie wydał podczas posiedzenia rządowego komitetu ds. podstawowych towarów, informuje The Express Tribune.

Zapasy i ceny

Pakistańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że komitet przeanalizował dostępne zapasy, organizację dostaw i ceny artykułów pierwszej potrzeby. Darowi przekazano, że zapasy są wystarczające do zaspokojenia krajowego popytu, niedoborów się nie oczekuje, a ceny się stabilizują.

Wicepremier polecił również władzom monitorowanie łańcuchów dostaw i cen towarów z korzyścią dla krajowych konsumentów. W posiedzeniu uczestniczyli ministrowie bezpieczeństwa żywnościowego i badań oraz zmian klimatu, specjalny asystent premiera Tariq Bajwa, sekretarz ds. handlu oraz przedstawiciele organów federalnych i prowincjonalnych.

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Inflacja i rosnące koszty

Roczna inflacja konsumencka w Pakistanie spowolniła we wrześniu do 10,3% z 11,1% w sierpniu. Jednocześnie koszty gospodarstw domowych nadal rosły z powodu drożejącej energii elektrycznej i paliwa. W pierwszym kwartale bieżącego roku fiskalnego średnia inflacja wyniosła 10,2%, a we wrześniu ceny wzrosły o 1,3%.

Indeks cen wrażliwych dla tygodnia zakończonego 8 października był o 11,97% wyższy niż rok wcześniej. Cena 20-kilogramowego worka mąki pszennej wzrosła w ciągu tygodnia o 5,69%, do 2851 rupii pakistańskich, podczas gdy rok wcześniej kosztował on 2150 rupii. Ceny cebuli w tym okresie wzrosły ponad dwukrotnie, a benzyna podrożała o 47,52% w ujęciu rocznym.

Problemy z dostawami mąki

Na rynku pszenicy i mąki odnotowano wzrost cen i zakłócenia dostaw mimo znacznych zbiorów. Urzędnicy w prowincji Pendżab oświadczyli, że nie zdołali namierzyć około 4 mln ton pszenicy, która, jak przypuszczali, mogła zostać zgromadzona. W prowincji Chajber Pachtunchwa młynarze informowali, że ograniczenia dostaw z Pendżabu prowadziły do zatrzymywania młynów i wzrostu cen produktów.

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