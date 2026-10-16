Видео: Трамп упомянул российские танки на пути к Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил в новом интервью, что в начале полномасштабного вторжения российские танки двигались по трассе в направлении Киева, но российский генерал якобы ошибся с маршрутом и завел технику на размокшие поля. По его словам, это могло повлиять на ход войны, которую он вновь связал с действиями украинского руководства и фальсификацией американских выборов.

Во время общения с журналистами Трамп заявил, что война России против Украины могла бы не начаться, если бы американские выборы не были сфальсифицированы. Он также утверждал, что конфликт начался еще при президентстве Барака Обамы, когда Украина утратила контроль над Крымом.

Отдельно американский президент упомянул первые дни полномасштабного вторжения России в 2022 году. По его словам, российские танки двигались по дороге прямо на Киев, однако командир якобы свернул не туда и завел их на поля, размокшие после сильных дождей.

«Он свернул прямо в грязь. А там было как в сыпучих песках. И эти танки… Так что им, наверное, повезло», — сказал Трамп, комментируя ход войны.

В то же время он признал масштабные потери с обеих сторон, отметив, что Украина потеряла много мужчин, а Россия, несмотря на значительно большее население, также понесла человеческие потери.

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Заявления Трампа прозвучали в ответ на вопрос журналиста о возобновлении украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне высоких мировых цен на дизельное топливо. Президент США раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что не считает его человеком, с которым стоит вести переговоры, и обвинив украинского лидера в нежелании договариваться.

Трамп также заявил, что договориться с Зеленским, по его мнению, сложнее, чем с российским диктатором Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что война завершится в ближайшее время, и предположил, что обе стороны якобы заинтересованы в её прекращении.

При этом в своих объяснениях причин войны американский президент сосредоточился на действиях предыдущих администраций США, Зеленского и обстоятельствах переговоров, не упомянув об ответственности России за полномасштабное вторжение.

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Напомним, Зеленский заявил, что чувствует себя преданным из-за соглашения Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

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