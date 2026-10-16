Американская лизинговая компания Aviation Capital Group (ACG), базирующаяся в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, США, заказала у Airbus 75 самолетов семейства A320neo. Поставки новых узкофюзеляжных самолетов запланированы на 2032–2035 годы, сообщает AeroTime.

Крупнейшая закупка в истории ACG

Для ACG эта сделка стала крупнейшей закупкой самолетов за почти 40-летнюю историю компании. ACG является дочерней структурой Tokyo Century Corporation. Контракт также предусматривает право изменять заказ на другие модификации в рамках семейства A320neo.

Президент и генеральный директор ACG Томас Бейкер заявил, что стратегия портфеля компании сосредоточена на узкофюзеляжных самолетах нового поколения, которые пользуются наибольшим спросом среди авиакомпаний мира. По его словам, крупнейший заказ в истории ACG отражает уверенность компании в долгосрочном будущем авиаперевозок.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Портфель заказов до середины 2030-х

После заключения новой сделки портфель заказов ACG на самолеты семейства A320neo составит 115 единиц. По состоянию на 30 июня 2026 года в портфеле компании насчитывалось 118 самолетов этого семейства.

Исполнительный вице-президент Airbus по продажам коммерческих самолетов Бенуа де Сен-Экзюпери отметил, что партнерство Airbus и ACG продолжается с 2007 года, когда лизингодатель сделал первый заказ у производителя. Главный директор ACG по вопросам производителей Роб Даунс сказал, что новые самолеты помогут авиакомпаниям-клиентам компании модернизировать и расширять свои парки, а также продлят портфель заказов ACG до середины 2030-х годов.

Читай нас в