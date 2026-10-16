ACG向空客订购75架A320neo飞机——AeroTime

总部位于美国加利福尼亚州纽波特比奇的美国租赁公司Aviation Capital Group（ACG）向空客订购了75架A320neo系列飞机。据AeroTime报道，这些新窄体飞机计划于2032年至2035年交付。

ACG历史上最大规模的采购

对ACG而言，这笔交易是该公司近40年历史上规模最大的飞机采购。ACG是Tokyo Century Corporation的子公司。合同还规定，ACG有权将订单改为A320neo系列内的其他型号。

ACG总裁兼首席执行官托马斯·贝克表示，公司的机队组合战略聚焦于新一代窄体飞机，这类飞机在全球航空公司中需求最大。他称，ACG历史上最大的订单反映了公司对航空运输长期未来的信心。

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延续至2030年代中期的订单储备

在达成新协议后，ACG的A320neo系列飞机订单储备将达到115架。截至2026年6月30日，该公司的机队组合中有118架该系列飞机。

空客商用飞机销售执行副总裁贝努瓦·德·圣埃克絮佩里指出，空客与ACG的合作始于2007年，当时该租赁商向制造商下达了首笔订单。ACG制造商事务首席官罗布·唐斯表示，新飞机将帮助该公司的航空公司客户更新和扩大机队，并将ACG的订单储备延续至2030年代中期。

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