Amerykańska firma leasingowa Aviation Capital Group (ACG), z siedzibą w Newport Beach w Kalifornii, zamówiła u Airbusa 75 samolotów z rodziny A320neo. Dostawy nowych samolotów wąskokadłubowych zaplanowano na lata 2032–2035, informuje AeroTime.

Największy zakup w historii ACG

Dla ACG transakcja ta stała się największym zakupem samolotów w niemal 40-letniej historii firmy. ACG jest spółką zależną Tokyo Century Corporation. Kontrakt przewiduje również prawo do zmiany zamówienia na inne warianty w ramach rodziny A320neo.

Prezes i dyrektor generalny ACG Thomas Baker oświadczył, że strategia portfelowa firmy koncentruje się na samolotach wąskokadłubowych nowej generacji, które cieszą się największym popytem wśród linii lotniczych na świecie. Według niego największe zamówienie w historii ACG odzwierciedla zaufanie firmy do długoterminowej przyszłości przewozów lotniczych.

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Portfel zamówień do połowy lat 30.

Po zawarciu nowej umowy portfel zamówień ACG na samoloty z rodziny A320neo będzie wynosił 115 sztuk. Według stanu na 30 czerwca 2026 roku w portfelu firmy znajdowało się 118 samolotów tej rodziny.

Wiceprezes wykonawczy Airbusa ds. sprzedaży samolotów komercyjnych Benoît de Saint-Exupéry zaznaczył, że partnerstwo Airbusa i ACG trwa od 2007 roku, kiedy leasingodawca złożył pierwsze zamówienie u producenta. Główny dyrektor ACG ds. producentów Rob Downs powiedział, że nowe samoloty pomogą klientom linii lotniczych firmy modernizować i rozbudowywać ich floty, a także przedłużą portfel zamówień ACG do połowy lat 30.

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