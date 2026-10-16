Американська лізингова компанія Aviation Capital Group (ACG), що базується в Ньюпорт-Біч, штат Каліфорнія, США, замовила у Airbus 75 літаків сімейства A320neo. Поставки нових вузькофюзеляжних літаків заплановані на 2032–2035 роки, повідомляє AeroTime.

Найбільша закупівля в історії ACG

Для ACG ця угода стала найбільшою закупівлею літаків за майже 40-річну історію компанії. ACG є дочірньою структурою Tokyo Century Corporation. Контракт також передбачає право змінювати замовлення на інші модифікації в межах сімейства A320neo.

Президент і генеральний директор ACG Томас Бейкер заявив, що стратегія портфеля компанії зосереджена на вузькофюзеляжних літаках нового покоління, які мають найбільший попит серед авіакомпаній у світі. За його словами, найбільше замовлення в історії ACG відображає впевненість компанії у довгостроковому майбутньому авіаперевезень.

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Портфель замовлень до середини 2030-х

Після укладення нової угоди портфель замовлень ACG на літаки сімейства A320neo становитиме 115 одиниць. Станом на 30 червня 2026 року в портфелі компанії налічувалося 118 літаків цього сімейства.

Виконавчий віцепрезидент Airbus із продажів комерційних літаків Бенуа де Сен-Екзюпері зазначив, що партнерство Airbus та ACG триває з 2007 року, коли лізингодавець зробив перше замовлення у виробника. Головний директор ACG із питань виробників Роб Даунс сказав, що нові літаки допоможуть авіакомпаніям-клієнтам компанії оновлювати та розширювати свої парки, а також продовжать портфель замовлень ACG до середини 2030-х років.

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