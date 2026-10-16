В РФ продюсершу приговорили к заключению в колонии за призывы к терроризму

Первый Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге приговорил телепродюсера Капитолину Аверину к шести с половиной годам колонии общего режима. Ее обвинили в призывах к терроризму. Об этом сообщают «Север.Реалии» со ссылкой на собственные источники.

Приговор Авериной был оглашен 15 октября. Согласно материалам дела, ей инкриминировали три эпизода призывов к терроризму.

По информации СМИ, уголовное дело против продюсерши возбудили из-за ее высказываний в чатах Telegram-каналов. В частности, речь шла о призыве «бомбить Москву».

Знакомые Авериной рассказали изданию, что она оставляла эти комментарии после смерти своего гражданского мужа Юрия Стратия. Он служил в Вооруженных силах Украины и погиб в мае 2023 года вблизи села Роботино Запорожской области.

Продюсершу задержали 5 февраля 2026 года в Ивангороде. По данным «Север.Реалии», она приехала туда, чтобы навестить свою 71-летнюю мать, которая болела.

13 февраля Аверину внесли в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

Расследованием дела занималось управление Федеральной службы безопасности России в Калужской области. После задержания продюсерку доставили в следственный изолятор № 1 в Калуге.

До задержания Каполина Аверина работала над производством развлекательного контента. Она участвовала в создании программ «Без комплексов» Лолиты Милявской на Первом канале и «Беременна из-за обмана» на телеканале «Ю».

Также Аверина была продюсером проекта «Тайны Чапман» на телеканале «Рен ТВ» и участвовала в съемках фильмов для телеканала Министерства обороны России «Звезда».

По словам знакомых продюсерши, работа на государственных телеканалах не мешала ей придерживаться оппозиционных взглядов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Аверина закрыла свои страницы в социальных сетях, однако продолжала публиковать антивоенные посты.

До этого на временно оккупированной территории Запорожской области российский оккупационный суд приговорил местного школьного работника к 13 годам колонии строгого режима. Мужчину обвинили в шпионаже в пользу Украины.

Оккупационный суд в Запорожской области приговорил жителя Мелитополя к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Поводом для уголовного преследования стал перевод 500 гривен на счет, связанный с Вооруженными силами Украины.

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