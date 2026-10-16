Утром 16 октября армия Израиля перекрыла дороги в районе кибуцев Нахаль-Оз и Кфар-Аза на юге страны после того, как активисты поселенческого движения Nahala ночью попытались создать форпост в лесу Симхони. Участок расположен между израильскими приграничными общинами и ограждением на границе с сектором Газа.

Полиция Израиля разогнала участников акции. После этого военные объявили территорию между пограничным ограждением и израильскими населёнными пунктами закрытой военной зоной, чтобы не допустить возвращения активистов, сообщает Jerusalem Post.

Разные данные о числе участников

Движение Nahala заявило, что в основании нового поселения, которое оно назвало «Пионеры Газы», участвовали более 700 человек. По утверждению организаторов, среди них были десятки семей с детьми, раввины, депутаты Кнессета, семьи погибших и раненые ветераны Армии обороны Израиля.

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В то же время военные источники сообщили, что на месте находились около 50 человек. Организаторы заявляли об установке сооружений и создании базовой инфраструктуры в рамках инициативы по созданию израильского поселения внутри сектора Газа.

Заявленная цель движения

Активисты добрались до территории с израильской стороны ограждения и не заходили в сектор Газа. Однако Nahala назвала акцию первым шагом к восстановлению израильского поселенческого движения в анклаве и призвала правительство перенести площадку в северную периферийную зону Газы.

В заявлении движение также призвало следующее правительство включить в коалиционные принципы создание израильских общин в Газе, отмену Закона о размежевании и поощрение эмиграции. В Армии обороны Израиля готовились к возможным попыткам отдельных активистов обойти блокпосты, добраться до пограничного ограждения или пересечь его в направлении сектора Газа.

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