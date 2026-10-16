10月16日上午，在定居运动“Nahala”的活动人士夜间试图在西姆霍尼森林建立一个前哨站后，以色列军方封锁了该国南部纳哈尔奥兹和卡法阿扎两个基布兹地区的道路。该地点位于以色列边境社区与加沙地带边界围栏之间。

以色列警方驱散了行动参与者。此后，军方宣布边界围栏与以色列居民点之间的区域为封闭军事区，以防止活动人士返回，《耶路撒冷邮报》报道。

参与人数数据不一

Nahala运动表示，超过700人参与了建立一个名为“加沙先驱者”的新定居点。组织者称，其中包括数十个有孩子的家庭、拉比、以色列议会议员、遇难者家属以及以色列国防军受伤退伍军人。

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与此同时，军方消息人士称，现场约有50人。组织者表示，作为在加沙地带内部建立以色列定居点倡议的一部分，他们搭建了建筑物并建立了基础设施。

该运动宣称的目标

活动人士抵达了围栏以色列一侧的区域，未进入加沙地带。不过，Nahala称此次行动是恢复该飞地内以色列定居运动的第一步，并呼吁政府将该地点迁至加沙北部边缘地带。

该运动还在声明中呼吁下一届政府将建立加沙以色列社区、废除《脱离接触法》以及鼓励移民纳入联合政府原则。以色列国防军正准备应对个别活动人士可能绕过检查站、抵达边界围栏或越过围栏前往加沙地带的尝试。

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