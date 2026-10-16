Ізраїль перекрив дороги після спроби створити форпост біля Гази — Jerusalem Post

Армія Ізраїлю вранці 16 жовтня перекрила дороги в районі кібуців Нахаль-Оз і Кфар-Аза на півдні країни після того, як активісти поселенського руху Nahala вночі спробували створити форпост у лісі Сімхоні. Ділянка розташована між ізраїльськими прикордонними громадами та огорожею на кордоні із сектором Гази.

Поліція Ізраїлю розігнала учасників акції. Після цього військові оголосили територію між прикордонною огорожею та ізраїльськими населеними пунктами закритою військовою зоною, щоб не допустити повернення активістів, повідомляє Jerusalem Post.

Різні дані про кількість учасників

Рух Nahala заявив, що в заснуванні нового поселення, яке він назвав «Піонери Гази», брали участь понад 700 людей. За твердженням організаторів, серед них були десятки сімей із дітьми, рабини, депутати Кнесету, родини загиблих і поранені ветерани Армії оборони Ізраїлю.

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Водночас військові джерела повідомили, що на місці перебували близько 50 людей. Організатори заявляли про встановлення споруд і створення базової інфраструктури в межах ініціативи зі створення ізраїльського поселення всередині сектора Гази.

Заявлена мета руху

Активісти дісталися території на ізраїльському боці огорожі та не заходили до сектора Гази. Проте Nahala назвав акцію першим кроком до відновлення ізраїльського поселенського руху в анклаві та закликав уряд перенести майданчик до північної периферійної зони Гази.

У заяві рух також закликав наступний уряд включити до коаліційних принципів створення ізраїльських громад у Газі, скасування Закону про розмежування та заохочення еміграції. В Армії оборони Ізраїлю готувалися до ймовірних спроб окремих активістів обійти блокпости, дістатися прикордонної огорожі або перетнути її в напрямку сектора Гази.

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