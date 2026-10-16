Rankiem 16 października armia Izraela zablokowała drogi w rejonie kibuców Nahal Oz i Kfar Aza na południu kraju, po tym jak działacze ruchu osadniczego Nahala w nocy próbowali utworzyć posterunek w lesie Simhoni. Teren znajduje się między izraelskimi społecznościami przygranicznymi a ogrodzeniem na granicy ze Strefą Gazy.

Policja Izraela rozpędziła uczestników akcji. Następnie wojsko ogłosiło obszar między ogrodzeniem granicznym a izraelskimi miejscowościami zamkniętą strefą wojskową, aby nie dopuścić do powrotu działaczy, podaje Jerusalem Post.

Różne dane dotyczące liczby uczestników

Ruch Nahala oświadczył, że w założeniu nowego osiedla, które nazwał „Pionierzy Gazy”, uczestniczyło ponad 700 osób. Według organizatorów były wśród nich dziesiątki rodzin z dziećmi, rabini, posłowie do Knesetu, rodziny zabitych oraz ranni weterani Izraelskich Sił Obronnych.

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Jednocześnie źródła wojskowe podały, że na miejscu znajdowało się około 50 osób. Organizatorzy twierdzili, że w ramach inicjatywy utworzenia izraelskiego osiedla wewnątrz Strefy Gazy postawiono konstrukcje i stworzono podstawową infrastrukturę.

Deklarowany cel ruchu

Działacze dotarli na teren po izraelskiej stronie ogrodzenia i nie weszli do Strefy Gazy. Nahala nazwała jednak akcję pierwszym krokiem ku odtworzeniu izraelskiego ruchu osadniczego w enklawie i wezwała rząd do przeniesienia miejsca do północnej strefy peryferyjnej Gazy.

W oświadczeniu ruch wezwał również następny rząd do uwzględnienia w zasadach koalicyjnych tworzenia izraelskich społeczności w Gazie, uchylenia Ustawy o wycofaniu oraz zachęcania do emigracji. Izraelskie Siły Obronne przygotowywały się na możliwe próby pojedynczych działaczy obejścia punktów kontrolnych, dotarcia do ogrodzenia granicznego lub przekroczenia go w kierunku Strefy Gazy.

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