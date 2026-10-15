В США на рекламу, связанную с промежуточными выборами, запланированными на 3 ноября, уже потратили более 10 млрд долларов. Как сообщает RMF24, расходы на предвыборную рекламу могут превысить показатель президентской кампании 2024 года.

Согласно данным, на которые ссылается издание, республиканцы в течение избирательного цикла тратят на рекламу примерно на 11% больше, чем демократы. Менее чем за три недели до голосования их преимущество составляло около 133 млн долларов.

Самые дорогие избирательные гонки

Наибольшие рекламные расходы приходятся на сенатскую гонку в Техасе, где сумма может достичь примерно 500 млн долларов. Высокие расходы связаны с несколькими этапами кампании: праймериз Республиканской партии с участием трех кандидатов, вторым туром, праймериз Демократической партии и нынешним противостоянием Кена Пакстона и Джеймса Таларико.

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Самой дорогой кампанией на уровне штата по объему рекламных расходов остается борьба за пост губернатора Калифорнии. Ее стоимость оценивается примерно в 346 млн долларов, из которых около 210 млн долларов потратил миллиардер Том Стайер, проигравший июньские праймериз демократов.

Прогноз до 11,6 млрд долларов

Крупнейшим отдельным рекламодателем может стать Senate Leadership Fund — связанный с Республиканской партией суперкомитет политических действий. Организация планирует потратить на рекламу около 310 млн долларов, а совокупные расходы ее и шести связанных структур могут составить примерно 643 млн долларов.

В июне компания AdImpact прогнозировала, что общие расходы на рекламу во время промежуточных выборов 2026 года достигнут 11,6 млрд долларов. Для сравнения, перед президентскими выборами 2024 года на такую рекламу потратили 11,2 млрд долларов, а во время предыдущих промежуточных выборов 2022 года — 8,9 млрд долларов.

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