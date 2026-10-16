В штате Флорида, США, две анонимные женщины подали федеральный иск против бывшего конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца. Среди ответчиков также указаны бывший сборщик налогов округа Семинол Джоэл Гринберг и бывший член Палаты представителей Флориды Крис Дорверт.

Истцы утверждают, что ответчики были причастны к схеме сексуальной эксплуатации финансово уязвимых молодых женщин. Как сообщает The Hill, иск был подан в Окружной суд США Среднего округа Флориды. Имена женщин в документе не раскрываются; на момент знакомства с Гетцем им было 20 и 22 года.

Утверждения истцов

Согласно иску, с лета 2017 года по декабрь 2019 года Гетц и Гринберг якобы координировали вербовку женщин, выплаты, наркотики и поездки, чтобы получать коммерческие сексуальные услуги от истцов и других потерпевших. В документе упоминаются поездки в Венис-Бич, Майами, Лас-Вегас, Флорида-Кис, на Багамские острова и в Нью-Йорк.

Одна из истцов также заявила, что в июле 2017 года посетила вечеринку в доме Дорверта в закрытом жилом комплексе во Флориде. По ее утверждению, там свободно распространялись наркотики, а Гетц вступил с ней в сексуальный контакт в гостевой спальне. Иск содержит схожие утверждения и в отношении второй женщины.

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По версии истцов, Гетц и Гринберг обещали им финансовую помощь, в том числе с оплатой аренды жилья или обучения, однако якобы не всегда выплачивали обещанные суммы полностью.

Реакция и предыдущее дело

После подачи иска Гетц написал в социальной сети X, что две взрослые женщины обвинили его в том, что он перевез их на Багамские острова для сексуальной эксплуатации. Он также опубликовал фотографию, которая, по его словам, показывает истцов и еще одну женщину в Карибском регионе.

В 2023 году Министерство юстиции США отказалось предъявлять Гетцу обвинения по итогам расследования по делу о секс-торговле. Он неоднократно отрицал какие-либо сексуальные контакты с несовершеннолетней. Гринберг отбывает 11-летний срок лишения свободы после признания вины в 2021 году по шести федеральным пунктам обвинения, включая секс-торговлю несовершеннолетней.

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