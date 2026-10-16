У США проти Метта Ґетца подали позов щодо секс-торгівлі — The Hill

У штаті Флорида, США, дві анонімні жінки подали федеральний позов проти колишнього конгресмена-республіканця Метта Ґетца. Серед відповідачів також вказані колишній збирач податків округу Семінол Джоел Ґрінберг і ексчлен Палати представників Флориди Кріс Дорворт.

Позивачки стверджують, що відповідачі були причетні до схеми сексуальної експлуатації фінансово вразливих молодих жінок. Як повідомляє The Hill, позов подали до Окружного суду США Середнього округу Флориди. Імена жінок у документі не розкриваються; на час знайомства з Ґетцом їм було 20 та 22 роки.

Твердження позивачок

Згідно з позовом, від літа 2017 року до грудня 2019 року Ґетц і Ґрінберг нібито координували вербування жінок, виплати, наркотики та поїздки, щоб отримувати комерційні сексуальні послуги від позивачок та інших потерпілих. У документі згадано поїздки до Веніс-Біч, Маямі, Лас-Вегаса, Флорида-Кіс, Багамських островів і Нью-Йорка.

Одна з позивачок також заявила, що в липні 2017 року відвідала вечірку в будинку Дорворта у закритому житловому комплексі у Флориді. За її твердженням, там вільно поширювали наркотики, а Ґетц мав із нею статевий контакт у гостьовій спальні. Позов містить схожі твердження і щодо другої жінки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За версією позивачок, Ґетц і Ґрінберг обіцяли їм фінансову допомогу, зокрема з оплатою оренди житла або навчання, але нібито не завжди виплачували обіцяні суми повністю.

Реакція та попередня справа

Після подання позову Ґетц написав у соцмережі X, що дві повнолітні жінки звинуватили його в тому, що їх переправили на Багамські острови для сексуальної експлуатації. Він також опублікував фото, яке, за його словами, показує позивачок та ще одну жінку на Карибах.

У 2023 році Міністерство юстиції США відмовилося висувати Ґетцу обвинувачення за підсумками розслідування щодо секс-торгівлі. Він неодноразово заперечував будь-які сексуальні контакти з неповнолітньою. Ґрінберг відбуває 11-річний термін ув'язнення після визнання вини у 2021 році за шістьма федеральними пунктами обвинувачення, зокрема у секс-торгівлі неповнолітньою.

Читай нас у