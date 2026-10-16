Na Florydzie w USA dwie anonimowe kobiety złożyły federalny pozew przeciwko byłemu republikańskiemu kongresmenowi Mattowi Gaetzowi. Wśród pozwanych wymieniono również byłego poborcę podatków hrabstwa Seminole Joela Greenberga oraz byłego członka Izby Reprezentantów Florydy Chrisa Dorwortha.

Powódki twierdzą, że pozwani byli zaangażowani w proceder seksualnego wykorzystywania młodych kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jak informuje The Hill, pozew złożono w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Okręgu Florydy. Nazwiska kobiet nie zostały ujawnione w dokumencie; w chwili poznania Gaetza miały 20 i 22 lata.

Twierdzenia powódek

Zgodnie z pozwem, od lata 2017 roku do grudnia 2019 roku Gaetz i Greenberg mieli rzekomo koordynować rekrutowanie kobiet, płatności, narkotyki i podróże, aby uzyskiwać komercyjne usługi seksualne od powódek i innych ofiar. W dokumencie wspomniano o podróżach do Venice Beach, Miami, Las Vegas, Florida Keys, na Bahamy i do Nowego Jorku.

Jedna z powódek oświadczyła również, że w lipcu 2017 roku uczestniczyła w imprezie w domu Dorwortha na zamkniętym osiedlu mieszkaniowym na Florydzie. Według jej twierdzeń narkotyki były tam swobodnie rozprowadzane, a Gaetz miał z nią kontakt seksualny w sypialni dla gości. Pozew zawiera podobne twierdzenia dotyczące drugiej kobiety.

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Według powódek Gaetz i Greenberg obiecywali im pomoc finansową, w tym w opłacaniu czynszu lub nauki, lecz rzekomo nie zawsze wypłacali obiecane kwoty w całości.

Reakcja i wcześniejsza sprawa

Po złożeniu pozwu Gaetz napisał w serwisie społecznościowym X, że dwie dorosłe kobiety oskarżyły go o przewiezienie ich na Bahamy w celu seksualnego wykorzystywania. Opublikował również zdjęcie, które według niego przedstawia powódki oraz jeszcze jedną kobietę na Karaibach.

W 2023 roku Departament Sprawiedliwości USA zrezygnował z postawienia Gaetzowi zarzutów po zakończeniu śledztwa w sprawie handlu seksualnego. Wielokrotnie zaprzeczał, by miał jakikolwiek kontakt seksualny z osobą niepełnoletnią. Greenberg odbywa karę 11 lat więzienia po przyznaniu się w 2021 roku do sześciu federalnych zarzutów, w tym handlu seksualnego osobą niepełnoletnią.

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