W Polsce prokurator z policją przybyli do Trybunału Konstytucyjnego — Interia
W Polsce prokurator Andrzej Piaseczny wraz z policjantami przybył do budynku Trybunału Konstytucyjnego. W komunikacie Trybunału wskazano, że prokurator próbował przeprowadzić przeszukanie w pomieszczeniach organu, który określono jako niezależny organ władzy sądowniczej.
Przekazanie dokumentów
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zdecydował się dobrowolnie przekazać prokuratorowi żądane dokumenty. Informuje o tym Interia, powołując się na oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Oświadczenie prezesa Trybunału
Według danych Trybunału Święczkowski uważa przybycie prokuratora do instytucji za prowokację. W oświadczeniu zaznaczono również, że zdaniem prezesa Trybunału działania te mogą nosić znamiona przestępstwa z art. 128 Kodeksu karnego Polski.
O incydencie poinformowano prezydenta Polski Karola Nawrockiego. W komunikacie nie podano innych szczegółów dotyczących żądanych dokumentów ani przebiegu działań prokuratora i policji.