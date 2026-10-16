W Polsce prokurator Andrzej Piaseczny wraz z policjantami przybył do budynku Trybunału Konstytucyjnego. W komunikacie Trybunału wskazano, że prokurator próbował przeprowadzić przeszukanie w pomieszczeniach organu, który określono jako niezależny organ władzy sądowniczej.

Przekazanie dokumentów

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zdecydował się dobrowolnie przekazać prokuratorowi żądane dokumenty. Informuje o tym Interia, powołując się na oświadczenie Trybunału Konstytucyjnego.

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Oświadczenie prezesa Trybunału

Według danych Trybunału Święczkowski uważa przybycie prokuratora do instytucji za prowokację. W oświadczeniu zaznaczono również, że zdaniem prezesa Trybunału działania te mogą nosić znamiona przestępstwa z art. 128 Kodeksu karnego Polski.

O incydencie poinformowano prezydenta Polski Karola Nawrockiego. W komunikacie nie podano innych szczegółów dotyczących żądanych dokumentów ani przebiegu działań prokuratora i policji.

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