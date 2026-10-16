В Польше прокурор Анджей Пясечный вместе с полицейскими прибыл в здание Конституционного трибунала. В сообщении трибунала указали, что прокурор пытался провести обыск в помещениях органа, который назвали независимым органом судебной власти.

Передача документов

Председатель Конституционного трибунала Богдан Свенчковский решил добровольно передать прокурору запрошенные документы. Об этом сообщает Interia со ссылкой на заявление Конституционного трибунала.

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Заявление председателя трибунала

По данным трибунала, Свенчковский считает прибытие прокурора в учреждение провокацией. В заявлении также указано, что, по мнению председателя трибунала, эти действия могут иметь признаки преступления по статье 128 Уголовного кодекса Польши.

Об инциденте проинформировали президента Польши Кароля Навроцкого. Другие подробности о запрошенных документах или ходе действий прокурора и полиции в сообщении не приведены.

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