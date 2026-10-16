美国对马特·盖茨提起性交易诉讼——The Hill

在美国佛罗里达州，两名匿名女性对前共和党联邦众议员马特·盖茨提起了联邦诉讼。被告还包括前塞米诺尔县税务征收官乔尔·格林伯格以及前佛罗里达州众议院议员克里斯·多沃思。

原告称，被告参与了一项性剥削经济困难年轻女性的计划。据The Hill报道，该诉讼已提交至美国佛罗里达中区联邦地区法院。文件未披露两名女性的姓名；她们认识盖茨时分别为20岁和22岁。

原告的指控

根据诉状，从2017年夏季至2019年12月，盖茨和格林伯格据称协调招募女性、付款、毒品和旅行，以从原告及其他受害者处获得商业性服务。文件提及前往威尼斯海滩、迈阿密、拉斯维加斯、佛罗里达群岛、巴哈马和纽约的旅行。

其中一名原告还称，她于2017年7月参加了在多沃思位于佛罗里达州一个封闭式住宅社区的家中举行的派对。她称，那里有人自由分发毒品，盖茨在一间客卧与她发生了性接触。诉状也包含有关另一名女性的类似指控。

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原告称，盖茨和格林伯格曾承诺向她们提供经济帮助，包括协助支付房租或学费，但据称并不总是全额支付承诺的款项。

回应与此前案件

诉讼提交后，盖茨在社交媒体平台X上写道，两名成年女性指控他将她们带往巴哈马以进行性剥削。他还发布了一张照片，并称照片显示原告和另一名女性身处加勒比地区。

2023年，美国司法部在性交易调查结束后决定不对盖茨提出指控。他一再否认与未成年人有任何性接触。格林伯格在2021年就六项联邦指控认罪后，正在服11年监禁，其中包括贩运未成年人从事性交易。

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