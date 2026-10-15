摩洛哥众议院于10月13日选举艾哈迈德·图伊齐为新任议长。这名真实性与现代性党代表获得220票，将在五年任期内领导议会下院。

其来自反对党正义与发展党的竞争对手伊德里斯·埃尔-阿扎米·埃尔-伊德里西获得59票。议员共投出369张选票，其中90张为空白票或被认定无效，Asharq Al-Awsat报道。

众议院领导层

次日，议员批准了议院主席团成员的单一名单，293名议员投票支持。来自全国独立人士联盟的穆斯塔法·拜塔斯成为第一副议长，来自独立党（Istiqlal）的哈立德·切纳克成为第二副议长。

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众议院九个常设委员会的负责人也已确定。其中，宪政联盟的穆罕默德·埃尔-加拉斯出任外交事务委员会主席，全国独立人士联盟的穆罕默德·吉亚特出任司法与立法委员会主席，真实性与现代性党的希沙姆·埃尔-姆哈杰里出任财政委员会主席。

图伊齐的政治经历

现年71岁的图伊齐出生于20世纪50年代，在从政前曾在摩洛哥公立教育体系担任自然科学教师。他的政治活动与豪兹省及马拉喀什附近的艾特乌里尔市有关，他曾连续数届担任该市市政委员会主席。

2011年至2016年，图伊齐担任马拉喀什-坦西夫特-豪兹大区委员会主席。他还曾在参议院任职，后来成为豪兹选区的众议院议员，并领导真实性与现代性党的议会党团。担任议长后，他接替了全国独立人士联盟的拉希德·塔尔比·阿拉米。

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