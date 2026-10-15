Izba Reprezentantów Maroka 13 października wybrała Ahmeda Touiziego na nowego przewodniczącego. Przedstawiciel Partii Autentyczności i Nowoczesności uzyskał 220 głosów i pokieruje niższą izbą parlamentu przez pięcioletnią kadencję.

Jego rywal z opozycyjnej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, Idriss El Azami El Idrissi, otrzymał 59 głosów. Łącznie posłowie oddali 369 kart do głosowania, z których 90 było pustych lub uznano je za nieważne, informuje Asharq Al-Awsat.

Kierownictwo Izby Reprezentantów

Następnego dnia posłowie zatwierdzili jednolitą listę składu prezydium izby, za którą głosowało 293 parlamentarzystów. Pierwszym zastępcą przewodniczącego został Mustapha Baitas z Narodowego Zjednoczenia Niezależnych, a drugim — Khalid Chennak z partii Istiqlal.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyznaczono również przewodniczących dziewięciu stałych komisji Izby Reprezentantów. W szczególności Komisji Spraw Zagranicznych przewodniczył Mohamed El Gharass z Unii Konstytucyjnej, Komisji Sprawiedliwości i Ustawodawstwa — Mohamed Ghiat z Narodowego Zjednoczenia Niezależnych, a Komisji Finansów — Hicham El M’hajri z Partii Autentyczności i Nowoczesności.

Doświadczenie polityczne Touiziego

71-letni Touizi urodził się w latach 50. XX wieku i przed rozpoczęciem kariery politycznej pracował jako nauczyciel nauk przyrodniczych w marokańskim systemie edukacji publicznej. Jego działalność polityczna związana jest z prowincją Al-Hauz i miastem Ait Urir w pobliżu Marrakeszu, gdzie przez kilka kadencji przewodniczył radzie miejskiej.

W latach 2011–2016 Touizi był przewodniczącym rady regionalnej Marrakesz-Tensift-Al-Hauz. Pracował również w Izbie Radców, a następnie został posłem do Izby Reprezentantów z okręgu Al-Hauz i kierował grupą parlamentarną Partii Autentyczności i Nowoczesności. Na stanowisku przewodniczącego zastąpił Rachida Talbi Alamiego z Narodowego Zjednoczenia Niezależnych.

Czytaj nas na