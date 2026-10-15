Палата представителей Марокко 13 октября избрала Ахмеда Туизи новым спикером. Представитель Партии подлинности и современности получил 220 голосов и возглавит нижнюю палату парламента на пятилетний срок.

Его соперник от оппозиционной Партии справедливости и развития Идрисс Эль-Азами Эль-Идрисси получил 59 голосов. Всего депутаты подали 369 бюллетеней, из которых 90 были пустыми или признаны недействительными, сообщает Asharq Al-Awsat.

Руководство Палаты представителей

На следующий день депутаты утвердили единый список состава бюро палаты, за который проголосовали 293 парламентария. Первым заместителем спикера стал Мустафа Байташ от Национального объединения независимых, вторым — Халид Ченнак от партии «Истикляль».

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Также были определены руководители девяти постоянных комитетов Палаты представителей. В частности, Комитет по иностранным делам возглавил Мохамед Эль-Гаррас от Конституционного союза, Комитет по вопросам юстиции и законодательства — Мохамед Гият от Национального объединения независимых, а Комитет по финансам — Хишам Эль-Мхаджри от Партии подлинности и современности.

Политический опыт Туизи

71-летний Туизи родился в 1950-х годах и до политической карьеры работал учителем естественных наук в государственной системе образования Марокко. Его политическая деятельность связана с провинцией Аль-Хауз и городом Айт-Урир недалеко от Марракеша, где он несколько сроков возглавлял муниципальный совет.

В 2011–2016 годах Туизи был председателем регионального совета Марракеш-Тенсифт-Аль-Хауз. Он также работал в Палате советников, а затем стал депутатом Палаты представителей от округа Аль-Хауз и возглавлял парламентскую группу Партии подлинности и современности. На посту спикера он сменил Рашида Тальби Алами из Национального объединения независимых.

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