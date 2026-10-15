Podczas kolejnego testu ogólnokrajowego systemu ostrzegania EE-ALARM w Estonii wiadomości SMS dotarły do miliona użytkowników telefonów w ciągu 17 minut. To o 10 minut szybciej niż podczas poprzedniego testu, gdy dostarczenie wiadomości trwało 27 minut, informuje ERR News.

Syreny i wiadomości

Syreny ostrzegawcze rozbrzmiewały w całym kraju w środę od 15:00 do 15:10, a jednocześnie na telefony wysyłano alerty alarmowe. Zastępca dyrektora generalnego Estońskiego Departamentu Ratownictwa Viktor Saaremets powiedział, że podczas testu ustanowiono rekord szybkości dostarczania SMS-ów.

Departament Ratownictwa planuje również wdrożyć szybszy system informowania alarmowego, który ma umożliwić wysyłanie wiadomości na wszystkie telefony w ciągu kilku sekund.

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Ćwiczenia w schronach

Ćwiczenia w schronach przeprowadzono w Tallinnie, Tartu i Haapsalu. Podczas 15-minutowych ćwiczeń w tallińskiej dzielnicy Rotermann większość uczestników dotarła do wyznaczonego schronu na podziemnym parkingu w ciągu pięciu minut.

Jednocześnie doradczyni ds. schronów w Północnym Centrum Ratownictwa Anu Vaikjärv zauważyła, że wielu mieszkańców nadal nie zna znaczenia syren i potrzebne są dodatkowe kampanie informacyjne. Uczestnicy ćwiczeń mówili także o braku warunków do schronienia się w domu, w tym z powodu braku piwnic w budynkach mieszkalnych.

Według Sergo Kohali, specjalisty ds. gotowości kryzysowej w Tallinńskiej Policji Miejskiej, jednym z możliwych rozwiązań jest urządzenie schronów w istniejących budynkach i piwnicach, a także instalowanie modułowych schronów w miastach. Od lipca 2027 roku prawo będzie wymagało od wspólnot mieszkaniowych zarządzających budynkami o powierzchni ponad 1 200 metrów kwadratowych opracowania planu schronienia i przystosowania do tego odpowiedniego pomieszczenia do 2028 roku.

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