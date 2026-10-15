Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych G20 zebrali się w czwartek w Bangkoku w Tajlandii w obliczu niepewności dla światowej gospodarki wywołanej wojną USA i Izraela przeciwko Iranowi. Spotkania odbywają się równolegle z dorocznymi zgromadzeniami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które trwają w stolicy Tajlandii od 12 do 18 października.

Jak podaje Al Jazeera, konflikt na Bliskim Wschodzie zakłócił aktywność gospodarczą w regionie, a utrudnienia w żegludze przez Cieśninę Ormuz spowodowały wzrost cen energii na świecie. Cena ropy przez większą część ostatnich ośmiu miesięcy przekraczała 100 dolarów za baryłkę, co wywiera presję na budżety państwowe i wydatki gospodarstw domowych, w szczególności w krajach Zatoki Perskiej i pozostałej części Azji.

Energetyka i długi

Australijski minister finansów Jim Chalmers oświadczył, że podczas rozmów będzie apelował o zakończenie konfliktów na Bliskim Wschodzie i przywrócenie żeglugi przez Cieśninę Ormuz. Jak zaznaczył, wojna podnosi ceny paliw, inflację i stopy procentowe w różnych krajach.

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Wśród innych tematów spotkania jest wzrost poziomu zadłużenia w wielu krajach. Przekracza on 100% PKB w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii, Włoszech i Francji. Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa ostrzegła dzień wcześniej, że narastające zadłużenie zagraża światowej gospodarce, a rządom nie uda się uniknąć ani podwyżek podatków, ani cięć wydatków.

Różnice między uczestnikami

Na spotkaniu oczekiwani są większość ministrów finansów i szefów banków centralnych G20, Georgiewa oraz prezes Grupy Banku Światowego Ajay Banga. Jednocześnie amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent nie weźmie udziału z powodu zobowiązań krajowych; Waszyngton będą reprezentować zastępca sekretarza skarbu Francis Brooke oraz zastępczyni sekretarza skarbu USA do spraw międzynarodowych Erin Brown.

Stany Zjednoczone poruszą także kwestię globalnych nierównowag handlowych, w tym roli polityki nierynkowej i kursów walutowych. Perspektywy wspólnych decyzji komplikują różnice między członkami grupy: na poprzednim spotkaniu liderów finansowych G20 w USA na przełomie sierpnia i września państwa nie zdołały przyjąć wspólnego komunikatu z powodu sprzeciwu Chin wobec sformułowań dotyczących handlu.

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