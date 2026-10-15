G20财政部长和央行行长周四在泰国曼谷举行会议，全球经济因美国和以色列针对伊朗的战争而面临不确定性。此次会议与国际货币基金组织和世界银行的年度会议同期举行，后者于10月12日至18日在泰国首都举行。

据半岛电视台报道，中东冲突扰乱了该地区的经济活动，而霍尔木兹海峡航运受阻导致全球能源价格上涨。在过去八个月的大部分时间里，油价一直高于每桶100美元，这给政府预算和家庭支出带来压力，尤其是在波斯湾国家和亚洲其他地区。

能源与债务

澳大利亚财政部长吉姆·查默斯表示，他将在会谈中呼吁结束中东冲突，并恢复霍尔木兹海峡的航运。他称，这场战争正在推高不同国家的燃油价格、通胀和利率。

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会议的其他议题包括许多国家债务水平上升。美国、加拿大、日本、意大利和法国的债务均超过国内生产总值的100%。国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃前一天警告称，不断累积的债务威胁全球经济，各国政府将无法避免加税或削减开支。

参与方之间的分歧

预计大多数G20财政部长和央行行长、格奥尔基耶娃以及世界银行集团行长阿贾伊·班加将出席会议。同时，美国财政部长斯科特·贝森特因国内事务无法参加；华盛顿将由副财政部长弗朗西斯·布鲁克和美国财政部负责国际事务的副部长艾琳·布朗代表。

美国还将提出全球贸易失衡问题，包括非市场政策和汇率所发挥的作用。该集团成员之间的分歧使达成联合决定的前景更加复杂：在8月底至9月初于美国举行的上一次G20财长和央行行长会议上，各国因中国反对有关贸易的措辞，未能通过联合公报。

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