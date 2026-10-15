据《卫报》基于采访和该报获得的文件所作的调查，塞尔维亚总统亚历山大·武契奇亲自向官员施压，要求取消贝尔格莱德总参谋部大楼群的保护地位；该地点原计划建设一座Trump品牌酒店和住宅塔楼。

总统官邸会面

据该报报道，2024年2月6日，武契奇在总统官邸会见了时任塞尔维亚文化古迹保护研究所所长杜布拉夫卡·久卡诺维奇以及另一名遗产保护领域官员。两名了解此次会面的人士称，总统以一名未具名外国投资者的兴趣为由，要求取消该大楼群的保护地位。

位于贝尔格莱德市中心的总参谋部大楼群曾是南斯拉夫国防部所在地，在1999年北约轰炸期间受损。武契奇在2016年确认了其受法律保护的地位。根据塞尔维亚法律，取消这一地位需要专家意见和规定程序。

租赁与刑事案件

次月，外界获悉塞尔维亚当局与贾里德·库什纳公司达成的一项协议。库什纳是美国总统唐纳德·特朗普的女婿。协议规定，该大楼群地块将被无偿租赁99年。该报看到的2024年5月13日合同显示，塞尔维亚当局承诺按照库什纳公司可接受的条件，确保取消文化遗产地位。

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据起诉书中对其证词的概述，在久卡诺维奇和城市遗产保护机构负责人奥利韦拉·武奇科维奇拒绝启动这一程序后，她们被要求辞职。两名官员均离职，随后该大楼群的保护地位被取消。

各方立场

2025年12月，塞尔维亚文化部长尼古拉·塞拉科维奇因该大楼群相关案件被指控滥用职权。检方称，在久卡诺维奇辞职后被任命为研究所所长的戈兰·瓦西奇据称伪造了一份支持取消保护地位的专家意见。

武契奇和财政部长西尼沙·马利均未被起诉；两人都否认存在不当行为。特朗普家族和库什纳的代表表示，他们未参与取消保护地位，并否认存在利益交换安排的说法。库什纳公司在被提出指控后表示，暂时不会推进该项目。

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