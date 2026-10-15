Prezydent Serbii Aleksandar Vučić osobiście naciskał na urzędników, aby cofnęli status ochronny kompleksu Sztabu Generalnego w Belgradzie, gdzie planowano budowę hotelu i wieży mieszkalnej pod marką Trump. Poinformował o tym „The Guardian” w śledztwie opartym na wywiadach i dokumentach, do których dotarła redakcja.

Spotkanie w rezydencji prezydenckiej

Według gazety 6 lutego 2024 roku Vučić przyjął w rezydencji prezydenckiej ówczesną dyrektorkę serbskiego Instytutu Ochrony Zabytków Kultury Dubravkę Đukanović oraz jeszcze jedną urzędniczkę zajmującą się ochroną dziedzictwa. Dwie osoby zaznajomione ze spotkaniem przekazały, że prezydent żądał cofnięcia statusu ochronnego kompleksu, powołując się na zainteresowanie nienazwanego zagranicznego inwestora.

Kompleks Sztabu Generalnego, dawne Ministerstwo Obrony Jugosławii w centrum Belgradu, został uszkodzony podczas bombardowań NATO w 1999 roku. Vučić potwierdził jego prawnie chroniony status w 2016 roku. Zgodnie z serbskim prawem cofnięcie takiego statusu wymaga opinii eksperckiej i przewidzianej procedury.

Dzierżawa i sprawa karna

W kolejnym miesiącu ujawniono umowę między władzami Serbii a firmą Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa. Przewidywała ona bezpłatną dzierżawę terenu kompleksu na 99 lat. W umowie z 13 maja 2024 roku, którą widziała redakcja, serbskie władze zobowiązały się zapewnić cofnięcie statusu dziedzictwa kulturowego na warunkach akceptowalnych dla firmy Kushnera.

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Po tym, jak Đukanović i Olivera Vučković, kierująca miejskim organem ochrony dziedzictwa, odmówiły wszczęcia tej procedury, zaproponowano im rezygnację ze stanowisk — wynika z przedstawienia ich zeznań w akcie oskarżenia. Obie urzędniczki opuściły stanowiska, a następnie status ochronny kompleksu został cofnięty.

Stanowiska stron

W grudniu 2025 roku serbski minister kultury Nikola Selaković został oskarżony o nadużycie stanowiska służbowego w sprawie dotyczącej kompleksu. Prokuratorzy twierdzili, że Goran Vasić, szef instytutu mianowany po rezygnacji Đukanović, miał rzekomo sfałszować opinię ekspercką popierającą cofnięcie statusu ochronnego.

Vučićowi ani ministrowi finansów Sinišy Maliemu nie postawiono zarzutów; obaj zaprzeczają naruszeniom. Przedstawiciele Trumpów i Kushnera oświadczyli, że nie uczestniczyli w cofnięciu statusu ochronnego i odrzucili twierdzenia o schemacie wzajemnych korzyści. Po postawieniu zarzutów firma Kushnera poinformowała, że na razie nie będzie realizować projektu.

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