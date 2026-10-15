Największa od 30 lat kanadyjska misja handlowa do Indii przyniosła około 30 partnerstw handlowych o łącznej wartości 300 mln dolarów. Minister handlu międzynarodowego Kanady Maninder Sidhu poinformował o tym w wywiadzie dla CBC w Mumbaju.

Sidhu stoi na czele tygodniowej misji Team Canada, w której uczestniczy około 300 osób. Delegacja odbywa spotkania w Nowym Delhi, Mumbaju i Bengaluru, aby nawiązać kontakty między kanadyjskimi firmami, przedstawicielami branż przemysłowych i indyjskimi partnerami.

Negocjacje w sprawie CEPA

Misja handlowa poprzedza zawarcie Kompleksowej Umowy o Partnerstwie Gospodarczym między Kanadą a Indiami (CEPA). Ottawa dąży do zakończenia negocjacji do połowy grudnia, kiedy premier Indii Narendra Modi ma, jak się oczekuje, odwiedzić Kanadę.

Kanada zabiega o obniżenie indyjskich ceł, w szczególności na rośliny strączkowe i nawozy potasowe. Sidhu nazwał Indie rynkiem, którego Kanada nie może ignorować.

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Technologie i eksport produktów rolnych

Kanadyjska firma Agri-Neo oferuje indyjskim eksporterom technologię pasteryzacji i obróbki suchych produktów, w tym nasion, orzechów i ziół. Przedstawiciel firmy Shivam Chandran zauważył, że indyjski rynek wewnętrzny się zmienia, a w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat może wzrosnąć popyt na nowoczesne technologie bezpieczeństwa żywności.

Paola Duncan, dyrektorka generalna kanadyjskiego eksportera roślin strączkowych OrionSea Enterprises, powiedziała, że Indie niedawno ogłosiły przetarg na 60 tys. ton soczewicy po słabych zbiorach w tym roku. Według niej Kanada jest już jednym z czołowych dostawców, ale musi pozostać konkurencyjna pod względem ceny i jakości.

Dwustronna wymiana handlowa Kanady i Indii wynosi obecnie około 30 mld dolarów rocznie. Rząd Kanady stawia sobie za cel zwiększenie tej wartości do 70 mld dolarów rocznie do 2030 roku.

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