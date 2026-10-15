加拿大30年来规模最大的赴印度贸易代表团促成了约30项商业合作伙伴关系，总价值3亿美元。加拿大国际贸易部长马宁德尔·西杜在孟买接受加拿大广播公司（CBC）采访时表示。

西杜率领为期一周的“加拿大团队”代表团，该代表团约有300名成员。代表团正在新德里、孟买和班加罗尔举行会晤，以促进加拿大企业、行业代表与印度合作伙伴之间建立联系。

CEPA谈判

此次贸易代表团出访先于加拿大与印度签署全面经济伙伴关系协定（CEPA）。渥太华力争在12月中旬前完成谈判，届时预计印度总理纳伦德拉·莫迪将访问加拿大。

加拿大寻求降低印度关税，特别是对豆类作物和钾肥的关税。西杜称，印度是加拿大不能忽视的市场。

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技术与农产品出口

加拿大公司Agri-Neo向印度出口商提供干燥产品的巴氏杀菌和处理技术，包括种子、坚果和草本植物。该公司代表希瓦姆·钱德兰指出，印度国内市场正在发生变化，未来两到三年内，对现代食品安全技术的需求可能会增长。

加拿大豆类出口商OrionSea Enterprises首席执行官葆拉·邓肯表示，印度在今年收成不佳后，近期宣布招标采购6万吨扁豆。她表示，加拿大已经是主要供应国之一，但必须在价格和质量方面保持竞争力。

加拿大与印度的双边贸易目前每年约为300亿美元。加拿大政府的目标是到2030年将这一数字提高至每年700亿美元。

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