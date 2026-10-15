Крупнейшая за 30 лет торговая миссия Канады в Индию принесла около 30 коммерческих партнерств общей стоимостью $300 млн. Об этом министр международной торговли Канады Маниндер Сидху сообщил в интервью CBC в Мумбаи.

Сидху возглавляет недельную миссию Team Canada, в состав которой входят около 300 участников. Делегация проводит встречи в Нью-Дели, Мумбаи и Бенгалуру, чтобы наладить контакты между канадскими компаниями, представителями отраслей промышленности и индийскими партнерами.

Переговоры по CEPA

Торговая миссия предшествует заключению Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве между Канадой и Индией (CEPA). Оттава стремится завершить переговоры к середине декабря, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди, как ожидается, посетит Канаду.

Канада добивается снижения индийских пошлин, в частности на зернобобовые культуры и калийные удобрения. Сидху назвал Индию рынком, который Канада не может игнорировать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Технологии и агроэкспорт

Канадская компания Agri-Neo предлагает индийским экспортерам технологию пастеризации и обработки сухих продуктов, в том числе семян, орехов и трав. Представитель компании Шивам Чандран отметил, что индийский внутренний рынок меняется, а в течение следующих двух-трех лет может вырасти спрос на современные технологии безопасности пищевых продуктов.

Генеральный директор канадского экспортера зернобобовых OrionSea Enterprises Паола Данкан заявила, что Индия недавно объявила тендер на 60 тыс. тонн чечевицы после слабого урожая в этом году. По ее словам, Канада уже является одним из ведущих поставщиков, однако должна оставаться конкурентоспособной по цене и качеству.

Двусторонняя торговля Канады и Индии сейчас составляет около $30 млрд в год. Правительство Канады ставит целью увеличить этот показатель до $70 млрд ежегодно к 2030 году.

Читай нас в