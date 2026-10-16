В ночь на пятницу, 16 октября, воздушное пространство Молдовы четыре раза нарушили беспилотники на фоне российского нападения на Украину. В Министерстве обороны Молдовы зафиксировали маршруты полёта аппаратов и сообщили, когда они покидали воздушное пространство страны.

По информации Министерства обороны Молдовы, первый беспилотник вошёл в воздушное пространство страны в 23:02 со стороны украинского села Тимково Одесской области и двигался в направлении молдавского села Иванова. В 23:20 аппарат покинул воздушное пространство Молдовы, пролетев в сторону Бронницы Могилев-Подольского района Винницкой области.

Второй беспилотный летательный аппарат был зафиксирован в 03:37. Он вошёл в воздушное пространство Молдовы со стороны Старокозачьего Одесской области и направлялся в сторону села Тудора. Уже через минуту аппарат покинул территорию страны по той же траектории.

Третий пролет зафиксировали в 03:46 на маршруте Могилев-Подольский — Отач. В 03:48 беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы вблизи поселка Хедереуц Окницкого района.

Четвертый случай был зафиксирован в 05:59. Беспилотник двигался в направлении от украинского Старокозачьего к молдавскому селу Каплань Штефан-Водского района.

В 06:00 аппарат покинул воздушное пространство Молдовы вблизи села Оланешти, однако в 06:09 вернулся через район села Пуркары. Через минуту он вновь покинул воздушное пространство страны, двигаясь в направлении Днестровска в Приднестровье и украинского села Граденицы.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый осудил все случаи нарушения воздушного пространства страны и подчеркнул потенциальную угрозу для населения.

«Хотя все они покинули территорию страны в течение короткого времени, это не означает, что вторжения не представляли опасности. Любое нарушение национального воздушного пространства представляет угрозу безопасности граждан. Мы продолжаем следить за ситуацией. Я осуждаю каждый случай нарушения, угрожающего национальной безопасности», — заявил Носатый.

В молдавском министерстве обороны отмечают, что даже кратковременное пребывание беспилотников в воздушном пространстве страны представляет потенциальную угрозу безопасности граждан.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на данные молдавского оборонного ведомства.

В ночь на 15 октября беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы во время массированной российской атаки на Украину.

Утром 3 октября воздушное пространство Молдовы пересекли пять беспилотников. Инциденты произошли на фоне массированной российской атаки на Украину.

Российские оккупационные войска за последние сутки совершили массированную атаку на Николаев, применив баллистическую ракету «Искандер-М» и ударные дроны типа Shahed. В результате обстрела ранения получили трое гражданских мужчин, также зафиксированы повреждения портовой и городской инфраструктуры.

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