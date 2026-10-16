W Republice Południowej Afryki co najmniej 43 osoby zginęły w 45 prawdopodobnie motywowanych politycznie atakach w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku, przed wyborami lokalnymi 4 listopada. Poinformował o tym Taipei Times, powołując się na dane Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

Wskaźnik ten już przekroczył liczbę ofiar śmiertelnych z całego 2021 roku, gdy odbywały się poprzednie wybory samorządowe: wówczas w takich atakach zginęło 30 osób. W 2024 roku, gdy w kraju odbyły się wybory ogólnokrajowe, odnotowano 33 zgony.

Zabójstwa kandydatów i aktywistów

W sierpniu uzbrojeni mężczyźni otworzyli ogień do 40-letniego Khetelo Mdluliego w pobliżu jego wiejskiego domu, gdy w pobliżu znajdowały się jego dzieci. Kandydował on na stanowisko lokalnego radnego z ramienia Partii Wolności Inkatha w prowincji KwaZulu-Natal i zmarł w szpitalu pod koniec sierpnia.

Według przedstawiciela rodziny, Sifiso Mdluliego, jeden z kolegów kandydata powiedział na pogrzebie, że przed zabójstwem zgłaszał on groźby. Dzień po śmierci Mdluliego w tej samej prowincji zastrzelono innego kandydata Partii Wolności Inkatha, 34-letniego Lucky'ego Sokhelę, gdy wracał do domu.

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Partia zwróciła się do Zespołu Specjalnego ds. Zabójstw Politycznych, utworzonego w 2018 roku, o zbadanie tych przypadków. Również w tym tygodniu w pobliżu Johannesburga napastnik otworzył ogień do czterech członków młodzieżowego skrzydła Afrykańskiego Kongresu Narodowego, którzy zginęli. Policja oświadczyła, że motyw ataku jest nieznany, a napastnik oddał się w ręce organów ścigania.

Walka o stanowiska i zasoby

Wśród celów ataków byli lokalni radni, działacze partyjni i tradycyjni przywódcy, którzy mogą wpływać na podział mieszkań i kontraktów na poziomie lokalnym. Badacz Crispin Hemson zaznaczył, że rywalizacja polityczna przesunęła się od różnic ideologicznych do walki o dostęp do zasobów.

Najwięcej ataków — 16 — odnotowano do końca poprzedniego miesiąca w KwaZulu-Natal, a kolejne 10 w prowincji Gauteng, gdzie znajduje się Johannesburg. Najwięcej zabitych, 13 osób, było członkami Afrykańskiego Kongresu Narodowego; kolejnych ośmiu było członkami partii uMkhonto weSizwe byłego prezydenta RPA Jacoba Zumy.

Według danych rządowych wynagrodzenie lokalnego radnego przekracza 25 tys. randów miesięcznie bez dodatków, podczas gdy oficjalna stopa bezrobocia w kraju wynosi 33%, a płaca minimalna to niemal 6 tys. randów.

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