В Южно-Африканской Республике не менее 43 человек погибли в 45 вероятно политически мотивированных атаках за первые девять месяцев 2026 года, накануне местных выборов 4 ноября. Об этом со ссылкой на данные Global Initiative Against Transnational Organized Crime сообщает Taipei Times.

Этот показатель уже превысил число погибших за весь 2021 год, когда проходили предыдущие муниципальные выборы: тогда в результате таких нападений погибли 30 человек. В 2024 году, когда в стране прошли общенациональные выборы, было зафиксировано 33 погибших.

Убийства кандидатов и активистов

В августе вооруженные люди открыли огонь по 40-летнему Кхетело Мдлули возле его сельского дома, когда рядом находились его дети. Он баллотировался на должность местного советника от Партии свободы Инката в провинции Квазулу-Натал и умер в больнице в конце августа.

По словам представителя семьи Сифисо Мдлули, один из коллег кандидата рассказал на похоронах, что перед убийством тот сообщал об угрозах. На следующий день после смерти Мдлули в той же провинции был застрелен другой кандидат от Партии свободы Инката — 34-летний Лаки Сокхела, когда возвращался домой.

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Партия обратилась в Специальную группу по расследованию политических убийств, созданную в 2018 году, с просьбой расследовать эти случаи. Также на этой неделе недалеко от Йоханнесбурга нападавший открыл огонь по четырем членам молодежного крыла Африканского национального конгресса, которые погибли. Полиция заявила, что мотив нападения неизвестен, а нападавший сдался правоохранителям.

Борьба за должности и ресурсы

Среди целей нападений были местные советники, партийные чиновники и традиционные лидеры, которые могут влиять на распределение жилья и контрактов на местном уровне. Исследователь Криспин Хемсон отметил, что политическое соперничество сместилось от идеологических разногласий к борьбе за доступ к ресурсам.

Больше всего атак — 16 — к концу предыдущего месяца было зафиксировано в Квазулу-Натале, еще 10 — в провинции Гаутенг, где расположен Йоханнесбург. Больше всего погибших, 13 человек, были членами Африканского национального конгресса; еще восемь — членами партии uMkhonto weSizwe бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.

По правительственным данным, зарплата местного советника составляет более 25 тысяч рандов в месяц без учета надбавок, тогда как официальный уровень безработицы в стране достигает 33%, а минимальная зарплата составляет почти 6 тысяч рандов.

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