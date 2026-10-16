据《台北时报》援引全球打击跨国有组织犯罪倡议组织的数据报道，2026年前九个月，南非共和国发生45起疑似出于政治动机的袭击，至少造成43人死亡，事发时间在11月4日地方选举之前。

这一数字已超过2021年全年的死亡人数。当年举行了上一次市政选举，30人死于此类袭击。2024年该国举行全国选举时，记录到33人死亡。

候选人和活动人士遭杀害

8月，武装人员在40岁的克赫特洛·姆杜利乡村住宅附近向他开枪，当时他的孩子就在附近。他代表因卡塔自由党竞选夸祖鲁-纳塔尔省地方议员，并于8月底在医院去世。

据家属代表西菲索·姆杜利称，一名候选人的同事在葬礼上表示，他在遇害前曾报告受到威胁。姆杜利去世次日，同一省份另一名因卡塔自由党候选人、34岁的拉基·索克拉在回家时被枪杀。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该党已向2018年成立的政治谋杀案特别调查小组请求调查这些案件。本周，在约翰内斯堡附近，一名袭击者向非洲人国民大会青年翼的四名成员开枪，四人死亡。警方表示，袭击动机不明，袭击者已向执法部门投案。

争夺职位和资源

袭击目标包括地方议员、党内官员和传统领袖，他们能够影响地方层面的住房和合同分配。研究人员克里斯平·赫姆森指出，政治竞争已从意识形态分歧转向争夺获取资源的机会。

截至上月底，夸祖鲁-纳塔尔省记录到的袭击数量最多，为16起；另有10起发生在豪登省，约翰内斯堡位于该省。死亡人数最多的是非洲人国民大会成员，共13人；另有8人是南非前总统雅各布·祖马所属uMkhonto weSizwe党的成员。

根据政府数据，地方议员的月薪超过2.5万兰特，不包括津贴；该国官方失业率达到33%，最低工资接近6000兰特。

关注我们在