Według wstępnych danych co najmniej pięć osób, w tym dzieci, zginęło podczas strzelaniny w szkole podstawowej Silver Rail w mieście Bend w amerykańskim stanie Oregon. Poinformował o tym ABC News.

Dane o ofiarach są wstępne

Dwóch funkcjonariuszy organów ścigania zaznajomionych ze sprawą przekazało Associated Press pod warunkiem zachowania anonimowości, że liczba ofiar śmiertelnych jest wstępna i może się zmienić. Co najmniej dwie osoby trafiły do szpitala, jednak nie ma informacji o ich stanie.

Napastnik otworzył ogień w szkole w czwartek czasu lokalnego i został zastrzelony. Menedżerka ds. komunikacji policji w Bend Sheila Miller oświadczyła, że organy ścigania nie mają potwierdzenia, kto dokładnie zastrzelił napastnika. Według niej mógł to być przypadkowy świadek.

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Policja przybyła w ciągu kilku minut

Według Miller policja otrzymała zgłoszenie o napastniku w Silver Rail Elementary School, który strzelał do samochodu. Funkcjonariusze przybyli na teren szkoły w ciągu kilku minut, po czym napastnik został niemal natychmiast zastrzelony.

Silver Rail Elementary School kształci dzieci od przedszkola do piątej klasy, w przybliżeniu w wieku od pięciu do 11 lat. Do placówki uczęszcza około 450 uczniów, a pracuje w niej 40 osób. Bend leży w centralnej części Oregonu, około 280 kilometrów na południowy wschód od Portland.

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