По предварительным данным, не менее пяти человек, среди которых есть дети, погибли во время стрельбы в начальной школе Silver Rail в городе Бенд, американский штат Орегон. Об этом сообщает ABC News.

Данные о жертвах предварительные

Двое сотрудников правоохранительных органов, знакомых с ходом дела, сообщили Associated Press на условиях анонимности, что число погибших является предварительным и может измениться. По меньшей мере два человека были доставлены в больницу, однако информации об их состоянии нет.

Стрелок открыл огонь в школе в четверг по местному времени и был застрелен. Менеджер по коммуникациям полиции Бенда Шейла Миллер заявила, что у правоохранителей нет подтверждения того, кто именно застрелил стрелка. По ее словам, это мог быть посторонний человек.

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Полиция прибыла за несколько минут

По словам Миллер, полиция получила сообщение о стрелке в Silver Rail Elementary School, который стрелял по автомобилю. Правоохранители прибыли на территорию школы за несколько минут, после чего стрелок был застрелен почти сразу.

В Silver Rail Elementary School обучаются дети от детского сада до пятого класса — ориентировочно в возрасте от пяти до 11 лет. В учебном заведении учатся около 450 учеников и работают 40 сотрудников. Бенд расположен в центральной части Орегона, примерно в 280 километрах к юго-востоку от Портленда.

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