We Francji, w pobliżu wjazdu do tunelu pod Kanałem La Manche w departamencie Pas-de-Calais, poszkodowanych zostało 19 osób. Do wypadku doszło w czwartek, 15 października, informuje RMF24, powołując się na francuskie władze i media.

Wersja BFMTV

Stacja telewizyjna BFMTV podała, że w pobliżu wjazdu do tunelu autobus zderzył się z pociągiem towarowym. Według stacji życiu poszkodowanych nic nie zagraża.

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Wersja Le Figaro

Jednocześnie portal gazety Le Figaro przedstawił inną wersję okoliczności: minivan przewożący pasażerów przewrócił się na przejeździe kolejowym w pobliżu wjazdu do tunelu. RMF24 zaznacza, że francuskie media różnie opisały przebieg incydentu.

Przyczyny wypadku oraz dokładne okoliczności, w których poszkodowane zostały osoby, nie zostały sprecyzowane w komunikacie. Nie napłynęły informacje o ofiarach śmiertelnych.

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