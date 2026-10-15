Во Франции возле въезда в тоннель под Ла-Маншем в департаменте Па-де-Кале пострадали 19 человек. Авария произошла в четверг, 15 октября, сообщает RMF24 со ссылкой на французские власти и СМИ.

Версия BFMTV

Телеканал BFMTV сообщил, что возле въезда в тоннель автобус столкнулся с грузовым поездом. По данным телеканала, жизни пострадавших ничего не угрожает.

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Версия Le Figaro

В то же время сайт газеты Le Figaro привел другую версию обстоятельств: минивэн, перевозивший пассажиров, перевернулся на железнодорожном переезде возле въезда в тоннель. RMF24 отмечает, что французские СМИ по-разному описали ход инцидента.

Причины аварии и точные обстоятельства, при которых пострадали люди, в сообщении не уточняются. Информация о погибших не поступала.

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