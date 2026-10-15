Президент Сербии Александар Вучич лично давил на чиновников, чтобы отменить охранный статус комплекса Генерального штаба в Белграде, где планировалось построить гостиницу и жилую башню под брендом Trump. Об этом говорится в расследовании The Guardian, основанном на интервью и документах, оказавшихся в распоряжении издания.

Встреча в президентской резиденции

По данным издания, 6 февраля 2024 года Вучич принял в президентской резиденции тогдашнюю директорку сербского Института охраны памятников культуры Дубравку Джуканович и еще одну чиновницу в сфере охраны наследия. Два человека, осведомленные о встрече, сообщили, что президент требовал отменить охранный статус комплекса, ссылаясь на интерес неназванного иностранного инвестора.

Комплекс Генерального штаба, бывшее министерство обороны Югославии в центре Белграда, был поврежден во время бомбардировок НАТО в 1999 году. Вучич подтверждал его юридически защищенный статус в 2016 году. По сербскому законодательству, для отмены такого статуса необходимы экспертное заключение и предусмотренная процедура.

Аренда и уголовное дело

В следующем месяце стало известно о соглашении между властями Сербии и компанией Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Оно предусматривало безвозмездную аренду участка комплекса на 99 лет. В контракте от 13 мая 2024 года, который видело издание, сербские власти обязались обеспечить отмену статуса культурного наследия на условиях, приемлемых для компании Кушнера.

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После отказа Джуканович и руководительницы городского органа охраны наследия Оливеры Вучкович начать эту процедуру им предложили уйти в отставку, говорится в изложении их показаний в обвинительном акте. Обе чиновницы покинули должности, а позднее охранный статус комплекса отменили.

Позиции сторон

В декабре 2025 года министру культуры Сербии Николе Селаковичу предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением по делу о комплексе. Прокуроры утверждали, что назначенный после отставки Джуканович глава института Горан Васич якобы подделал экспертное заключение, поддерживавшее отмену охранного статуса.

Вучичу и министру финансов Синише Малому обвинения не предъявляли; оба отрицают нарушения. Представители Трампов и Кушнера заявили, что не участвовали в отмене охранного статуса и отвергли утверждения о схеме «услуга за услугу». После предъявления обвинений компания Кушнера сообщила, что пока не будет реализовывать проект.

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