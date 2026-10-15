W Buenos Aires i innych miastach Argentyny tysiące studentów i wykładowców wyszło na ulice, domagając się od rządu prezydenta Javiera Mileia natychmiastowego wdrożenia ustawy o aktualizacji finansowania państwowych uniwersytetów. Była to piąta ogólnokrajowa akcja Marcha Federal od objęcia urzędu przez Mileia w grudniu 2023 roku, poinformował Buenos Aires Times.

Do południa w pobliżu Kongresu w stolicy Argentyny zebrały się tysiące osób z transparentami organizacji studenckich i związków zawodowych wykładowców. Uczestnicy domagali się wdrożenia ustawy, podwyżek wynagrodzeń dla wykładowców, zwiększenia stypendiów studenckich i wydatków na funkcjonowanie uniwersytetów.

Postulaty dotyczące wynagrodzeń i budżetu

Ustawa przewiduje indeksację wynagrodzeń wykładowców zgodnie z inflacją od grudnia 2023 roku, przywrócenie stypendiów studenckich oraz finansowanie bieżących potrzeb uniwersytetów. Według Narodowego Centrum Badań Ekonomicznych Uniwersytetu w Buenos Aires finansowanie uniwersytetów w pierwszej połowie roku spadło realnie o 40,5% w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku.

Laura Carboni, sekretarz generalna związku AGD-UBA, oświadczyła, że rząd nie wypłacił wykładowcom uniwersyteckim przewidzianej ustawą 32-procentowej podwyżki wynagrodzeń. Według niej w październiku młodszy wykładowca zatrudniony w niepełnym wymiarze otrzymał podstawowe wynagrodzenie brutto w wysokości 561 659 peso, choć zgodnie z ustawą powinno ono wynosić 741 111 peso.

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Źródło przytacza również dane, według których skumulowana inflacja od początku pracy administracji Mileia osiągnęła 344,15%, podczas gdy wynagrodzenia wykładowców wzrosły o 236,6%. Carboni twierdzi, że Uniwersytet w Buenos Aires opuściło ponad 1 200 wykładowców i badaczy.

Spór wokół ustawy

Kongres Argentyny zatwierdził ustawę o finansowaniu uniwersytetów w sierpniu 2025 roku, jednak Milei zawetował ją. W październiku ustawodawcy odrzucili weto, lecz władza wykonawcza, według publikacji, nadal nie podpisała dokumentu. Sądy, w tym Sąd Najwyższy w czerwcu, zobowiązywały rząd do dokonania przewidzianych ustawą wypłat.

Rzecznik prezydenta Adrián Ravier oświadczył, że ustawa nie jest ignorowana, lecz jej stosowanie zawieszono na czas zaskarżenia sądowego. Administracja Mileia podkreśla, że ustawa nie określa źródeł niezbędnego finansowania i jest sprzeczna z jej kursem na utrzymanie równowagi budżetowej.

Akcję poparły partie opozycyjne, związki zawodowe, organizacje społeczne i emeryci. Związek pracowników sektora publicznego ATE ogłosił na dzień marszu 24-godzinny strajk.

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